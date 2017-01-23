Синоптики прогнозируют, что последняя декада января не выдастся ни снежной, ни морозной. Однако это не означает, что зима подходит к концу — в феврале и марте еще возможно серьезное похолодание, сообщает LETA.

Согласно исследованиям Отдела изучения атмосферы и окружающей среды американской компании Verisk Analytics, вероятность того, что в Европу в ближайшие месяц-два придут большие холода из Арктики, на данный момент выше обычного. Возможно, февраль и март 2017 года будут схожи с ноябрем 2016-го, когда Латвия пережила сильные морозы и обильный снегопад.

Таким образом, начало весны, скорее всего, выдастся холодным и по-настоящему зимним.

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