В праздничные выходные в Латвии еще будет осенняя погода, а со следующей недели начнется постепенное похолодание. Ожидаются снегопады и метели, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

31 декабря и 1 января будет пасмурно, во многих районах пройдет небольшой или моросящий дождь. Порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду, в Курземе и Видземе — 14-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5…+8 градусов.

В понедельник 2 января ожидаются обильные осадки — дождь и снег, а 3 января только снег. Метель прогнозируют 4 и 6 января. Местами в Видземе в первой половине января может образоваться 30-сантиметровый снежный покров.

Согласно долгосрочному прогнозу, в январе в некоторые дни будет ниже -20 градусов.

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