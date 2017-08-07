Безоблачная погода и слабый ветер в ночь на вторник будут способствовать понижению температуры воздуха, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха на восходе солнца составит +6, +11 градусов, на морском побережье - местами до +15 градусов.

Днем во вторник будет в основном солнечно, без осадков, при слабом ветре во второй половине дня воздух прогреется до +20, +24 градусов.

В Риге в ночь на вторник ожидается ясная погода, слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +11, +12 градусов, на окраинах города - до +8, +10 градусов. Днем возможна небольшая облачность, слабый ветер переменных направлений, воздух прогреется до +23 градусов.

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