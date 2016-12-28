В ночь на четверг температура воздуха в Латвии опустится до -1...-7 градусов, прогнозируют синоптики. В восточных районах возможен небольшой снег. На дорогах образуется опасный "черный лед", предупреждает Latvijas Valsts ceļi.

Днем начиная с северо-западных районов распространится облачность, местами возможен моросящий дождь. Скорость ветра на побережье составит до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит от -2 градусов в Латгале до +4 на Курземском побережье.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, во второй половине дня дождь. Температура воздуха ночью составит до -2 градусов, в пригородах -3...-5, днем до +2...+3 градусов.

Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.