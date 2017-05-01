Рекорд холода 1 мая побит в Мерсрагсе, Павилосте и Зосены, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник на рассвете на метеостанции в Мерсрагсе столбик термометра опустился до -6,1 градуса, в Павилосте температура составила -3,3 градуса, в Зосены -4,9 градуса.

На большей части территории Латвии температура воздуха составила -1..-5 градусов.

В столице минимальная температура воздуха утром составляла 0..+1 градус в центре и -1..-5 градусов в пригородах.

По прогнозам синоптиков, холодными будут и последующие ночи, однако температура не опустится так низко, как прошедшей ночью.

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