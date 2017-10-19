В ближайшие дни в Латвию поступят более холодные воздушные массы, а в начале следующей недели может выпасть первый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу на юге и юго-западе страны возможны кратковременные осадки. В конце этой — начале следующей недели ночью и в утренние часы при ясной погоде на отдельных участках дорог может образоваться так называемый черный лед.

В выходные дни ожидается в основном сухая погода. В ночь на воскресенье возможны заморозки до -4 градусов, днем воздух прогреется всего до +3..+9 градусов.

В начале следующей недели с юго-запада Латвию начнет пересекать зона осадков, при низкой температуре воздуха возможен снегопад. С наибольшей вероятностью он ожидается в Курземе и Земгале.

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