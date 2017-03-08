Станция метеонаблюдения в Ливанском крае утром в среду зафиксировала снежный покров глубиной 30 сантиметров, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Снежный покров в Ливаны увеличился на 10 сантиметров в течение вторника. Еще в понедельник там были зафиксированы сугробы в 20 см.

22-сантиметровый снежный покров во вторник вечером был в Екабпилсе. Более чем 10-сантиметровые сугробы — в западной части Латгалии, а также в центральной и западной части Видземе. В Риге утром в среду зафиксирован 15-сантиметровый снежный покров.

В то же время в Курземе и Земгале толщина снега — не более 1-4 сантиметров.

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