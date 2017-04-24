До конца апреля в Латвии сохранится прохладная и дождливая погода, а прихода более теплых воздушных масс можно ожидать в начале мая, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник вечером начиная с Курземе Латвию накроет циклон из Скандинавии, который принесет обширную зону осадков. Циклон будет определять погоду последующие два дня, когда на большей части территории страны ожидается дождь, возможен мокрый снег, а южный, юго-западный ветер в порывах будет достигать 15-18 метров в секунду.

Южный ветер принесет в Латвию немного более теплые воздушные массы, поэтому ночью столбик термометра ниже нулевой отметки опустится лишь в отдельных районах, а днем температура составит +5..+10 градусов.

Атмосферный фронт с осадками и облачностью сохранится над территорией Латвии и во второй половине недели. Больше осадков ожидается именно на востоке страны, при этом возможны затяжные дожди. Существенных изменений температуры воздуха синоптики не прогнозируют.

В выходные в Латвию могут прийти более теплые воздушные массы. В воскресенье температура воздуха в большинстве регионов повысится до +9..+12 градусов, а 1 мая может превысить +15 градусов.

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