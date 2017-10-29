Сегодня во второй половине дня скорость ветра в порывах на морском побережье усилится до шторма, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Первоначальный прогноз синоптиков об усилении на морском побережье северо-западного, северного ветра в порывах до 25-27 метров с секунду позднее был смягчен. По последним прогнозам, во второй половине дня ветер усилится до 20-24 метров в секунду.

С 17.00 до 22.00 на побережье Рижского морского залива скорость северо-западного, северного ветра в порывах будет достигать 15-18 метров в секунду, ночью (с 23.00 до 03.00) — 20-21 метров в секунду.

По шкале Бофорта такой ветер классифицируется как очень крепкий, ветер до 24 метров в секунду — как шторм.

Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.