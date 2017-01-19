Утром в четверг, 19 января, в восточной части Латвии и в Земгале на дорогах образуется гололед. Из-за моросящего дождя улицы скользкие и в Риге.

По информации ГАО "Латвияс валстс цели" (ЛВЦ), в Латгале передвижение осложнено по всем главным дорогам в радиусе 30-80 км от Резекне и Даугавпилса. Условия езды сложные на участках Даугавпилсского шоссе и дороге Тинуди-Кокнесе, а также на Видземском шоссе от Виреши до Вецлайцене.

Гололед образуется на Баускском шоссе от Иецавы до Гренцтале.

Дороги посыпаются противоскользящими материалами, задействовано 139 единиц техники ЛВЦ.

В Риге льдом покрыты не только проезжие части, но и тротуары, местами лед почти не виден.

В целом в этот день в Латвии будет пасмурно, временам дождь.

Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.