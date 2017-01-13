В пятницу вечером в Латвии начнется снегопад, который продолжится ночью и в субботу, предупреждают синоптики.

В субботу днем в Курземе и местами в центральной части страны из-за облаков будет проглядывать солнце. На востоке Латвии будет пасмурно. Сильного ветра не ожидается. Местами образуется туман и иней.

Температура воздуха днем составит +1…-2 градуса; утром и вечером местами будет -3…-7 градусов.

В Риге ночью ожидается продолжительный снегопад. Днем будет идти небольшой снег с дождем.

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