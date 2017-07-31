"Если мы посмотрим с климатической точки зрения, это лето не входит даже в десятку самых холодных летних сезонов. Последние дни были довольно теплыми, но я думаю до конца лета нас еще ждет несколько приступов похолодания немного ниже нормы. И тем не менее мы не можем говорить об экстремально холодном лете", — пояснил Виксна.

Синоптик признал, что климат в Латвии меняется: становится теплее, усиливается влажность, больше выпадает осадков, но отчетливее всего это проявляется именно в зимнее время. И это заметно и чисто визуально — реже наблюдаются зимы с выраженным стабильным снежным покровом, как это было когда-то в 80-е годы: в декабре снег выпал и лежит до марта-апреля. Такое случается все реже. Но в целом остальные времена года останутся неизменными.

Что касается прогноза на август, то Виксна рассказал следующее: в самом начале месяца, возможно температура воздуха, особенно в южных районах страны, может повыситься даже до +27-28 градусов. Правда дальше в течение августа температура снова будет понижаться. Довольно часто будут осадки, дожди, грозы. Но все равно в дневное время температура воздуха будет сохраняться в пределах от +19 до +23 градусов, — это, конечно, не жара, но вполне характерные показатели для типичного латвийского лета.

"Так что нельзя говорить о том, что нас ждет экстремальный холод или сильная жара, — температура в августе будет в пределах нормы или чуть-чуть ниже нормы — пока прогнозы такие", — подытожил он.

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