К вечеру в отдельных местах на западе и востоке страны небо прояснится.
В восточной Латвии ожидается умеренный ветер, а на западе будет дуть достаточно сильный северный, северо-западный ветер, который в порывах может достигать 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха составит +1, +6 градусов.
В Риге в субботу ожидается продолжительный дождь и мокрый снег, температура воздуха составит +3 градуса.
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