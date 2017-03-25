В субботу на большей части территории Латвии ожидается дождь и мокрый снег, сообщают синоптики.

К вечеру в отдельных местах на западе и востоке страны небо прояснится.

В восточной Латвии ожидается умеренный ветер, а на западе будет дуть достаточно сильный северный, северо-западный ветер, который в порывах может достигать 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха составит +1, +6 градусов.

В Риге в субботу ожидается продолжительный дождь и мокрый снег, температура воздуха составит +3 градуса.

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