Снежный покров, который в пятницу еще может вырасти на востоке страны, на предстоящей рабочей неделе полностью сойдет, ожидается резкое потепление, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу в восточных районах страны еще ожидаются затяжные осадки в виде мокрого снега, снега, местами снежный покров может вырасти на 6 см. Днем на западе Латвии также пройдут кратковременные дожди, температура воздуха — от +2 до +6 градусов.

В конце недели постепенно усилится влияние антициклона. В субботу местами еще ожидаются осадки, а в воскресенье преимущественно будет сухо.

На предстоящей неделе ожидается переменчивая погода. В середине недели усилится ветер, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду. В отдельные дни вероятны кратковременные осадки.

При ясной погоде по ночам столбик термометра может опускаться до -3..-8 градусов, а днем будет значительно теплее — в концу недели воздух будет прогреваться до +7..+12 градусов.

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