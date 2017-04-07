Синоптики: после теплых выходных ожидается резкое похолодание

В конце недели погода в Латвии не изменится, в понедельник также будет тепло, но уже во вторник резко похолодает, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В выходные дни на погоду будет влиять область высокого давления над Центральной Европой, поэтому на территории Латвии будет преимущественно солнечно, кратковременные осадки ожидаются лишь местами, главным образом в Видземе, в ночные часы в отдельных районах будет стоять туман.

По ночам столбик термометра будет опускаться до +1..+4 градусов, днем подниматься — до +6..+13 градусов.

В понедельник также ожидается теплая погода, воздух прогреется до +10..+16 градусов. Но уже со вторника похолодает, станет пасмурно, зарядят дожди, по ночам вероятен мокрый снег.

В середине предстоящей недели усилится западный, юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-19 метров в секунду. По ночам будет от -1 до +4 градусов, днем — только от +4 до +9 градусов.

Foto: meteo.lv

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