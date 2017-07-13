В четверг после обеда в центральных и восточных районах страны ожидаются интенсивные ливни, в Видземе и Селии вероятны грозы. Температура воздуха от +14 до +17 градусов, на востоке — до +24 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Вечером ливень ожидается в восточных районах, местами также вероятны град и порывистый ветер.

В пятницу утром осадки только на востоке страны, а в западных и центральных районах ночью возможен туман.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +6..+11 градусов, в прибрежной зоне будет теплее — до +15 градусов, днем воздух прогреется до +17..+21 градуса.

В Риге дождь прекратиться только к вечеру четверга, в пятницу будет солнечно. Днем температура воздуха — до +20 градусов.

В Салацриве, где начнется ежегодный фестиваль Positivus, в пятницу ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +18 градусов.

Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.