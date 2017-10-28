В субботу в Латвии начиная с запада облачность увеличится и начнутся продолжительные дожди, местами — со снегом, прогнозируют синоптики.

В Курземе местами ожидаются сильные дожди, на востоке страны в первой половине дня существенные осадки не прогнозируются.

Умеренный южный ветер в Курземе сменит направление на западное. Температура воздуха повысится до +2..+7, в Курземе — до +7..+10 градусов.

В Риге день будет пасмурным и дождливым, скорость южного ветра в порывах может достигать 11 м/сек, воздух прогреется до +5, вечером — до +7 градусов.

Перемещающийся с севера Скандинавии на страны Балтии циклон усиливается. Атмосферное давление в Латвии понижается, в субботу утром оно составляет 749-753 мм ртутного столба на уровне моря.

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