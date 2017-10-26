Также вероятны кратковременные дожди, обильные осадки до обеда ожидаются на северо-востоке Латвии.
Порывы западного ветра в прибрежной зоне могут достигать 16 метров в секунду.
Днем столбик термометра поднимется до отметки в +7..+12 градусов, на северо-востоке чуть прохладнее — +1..+6 градусов.
В Риге преимущественно облачно, возможен кратковременный дождь. В северной части столицы порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду, воздух прогреется до +10 градусов.
Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.