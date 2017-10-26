В четверг на большей территории Латвии ожидается пасмурная погода, местами в Видземе и Латгале будет стоять туман, прогнозируют синоптики.

Также вероятны кратковременные дожди, обильные осадки до обеда ожидаются на северо-востоке Латвии.

Порывы западного ветра в прибрежной зоне могут достигать 16 метров в секунду.

Днем столбик термометра поднимется до отметки в +7..+12 градусов, на северо-востоке чуть прохладнее — +1..+6 градусов.

В Риге преимущественно облачно, возможен кратковременный дождь. В северной части столицы порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду, воздух прогреется до +10 градусов.

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