С утра во многих районах страны ожидается гололед. Днем воздух прогреется до 0...+4 градусов. Порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 9-14 метров в секунду, на побережье — 17-19 метров в секунду.
В Риге в среду вечером осадки прекратятся, а в четверг будет облачно и в первой половине дня дождливо. Воздух прогреется до +3 градусов.
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