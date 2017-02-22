В четверг в Латвии будет идти мокрый снег и дождь, во второй половине дня количество осадков сократится, а местами, в основном в Курземе, выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

С утра во многих районах страны ожидается гололед. Днем воздух прогреется до 0...+4 градусов. Порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 9-14 метров в секунду, на побережье — 17-19 метров в секунду.

В Риге в среду вечером осадки прекратятся, а в четверг будет облачно и в первой половине дня дождливо. Воздух прогреется до +3 градусов.

Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.