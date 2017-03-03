В предстоящие выходные дни сохранится облачная погода, ожидаются кратковременные осадки, а в прибрежной зоне — порывистый ветер. Но будет относительно тепло, днем воздух будет прогреваться до +4 градусов, в центральных районах страны — до +8 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале предстоящей рабочей недели Латвия окажется в зоне между антициклоном, расположенным над Скандинавией, и активным циклоном, который будет господствовать над центральной частью Европы. Поэтому ветер сменит направление на северо-восточное, восточное, станет прохладнее. По ночам столбик термометра будет опускаться до 0…-5 градусов, днем будет на 2-4 градуса теплее.

В середине недели на погоду в Латвии будет оказывать влияние циклон, который принесет обильные осадки — преимущественно в виде снега. Поэтому синоптики не исключают, что на всей территории страны вновь образуется снежный покров. Правда, он начнет таять в конце недели, когда ожидается потепление.

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