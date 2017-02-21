Во вторник вечером и в первой половине ночи в Латвии продолжится снегопад; будет постепенно холодать, и к утру местами ожидается мороз до -10 градусов, свидетельствует прогноз погоды Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью во многих районах небо начнет проясняться, ветер стихнет, температура воздуха снизится от -5 градусов в Курземе и Земгале до -10 градусов в Видземе и Латгале.

В среду начиная с западных районов небо затянет тучами, вновь ожидается снегопад, местами переходящих в дождь. На востоке страны метель обещают только к вечеру.

Порывы южного, юго-восточного ветра в среду во второй половине дня и вечером будут достигать 12-16 метров в секунду, на побережье — до 19 метров в секунду.

В Риге в ночь на среду осадков не ожидается, небо прояснится, ветер стихнет, температура воздуха снизится до -5 градусов, в пригороде — до -8 градусов. Днем в среду будет облачно, во второй половине дня ветер усилится, будет метель при температуре около нуля градусов.

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