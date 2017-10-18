В среду ожидается пасмурная погода, начнется похолодание, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром территорию Латвии начнет пересекать атмосферный фронт. Небо затянет тучами, начиная с северных районов начнет моросить.

Порывы юго-западного, западного ветра будут достигать в прибрежной зоне 15-17 метров в секунду. Ближе к вечеру начнет проясняться.

Максимальная температура воздуха днем от +10 до +13 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, умеренный западный ветер сменит направление на северо-западный. Днем воздух прогреется до +12..+13 градусов.

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