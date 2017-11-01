В среду на территории Латвии ожидается пасмурная погода, в центральной части страны ожидается дождь, на востоке — снег, прогнозируют синоптики.

В Курземе в среду, 1 ноября, обойдется без существенных осадков. В Видземе, Латгале и Селии местами вероятно обледенение, туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха — от +6 до +10 градусов, на востоке страны — от 0 до +3 градусов.

В Риге также ожидается дождливая погода, днем воздух прогреется до +7 градусов.

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