В последний день февраля температура воздуха в Латвии достигнет пока самого высокого уровня в этом году, прогнозируют синоптики.

Если ночью будет в пределах 0…+4 градуса, то днем воздух прогреется до +5…+9 градусов. Скорость южного, юго-восточного ветра будет достигать 8-13 метров в секунду.

В ночь на вторник и с утра на дорогах местами ожидается гололед. Утром будет туман. Днем обещают переменную облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Вечером дождливо будет в Курземе.

В Риге во вторник осадков не ожидается. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8 градусов.

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