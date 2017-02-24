В выходные дни на территории Латвии ожидается пасмурная погода — снег, метель и дождь, на будущей неделе также ожидаются осадки, но станет теплее, прогнозирует Global Forecast System.

В субботу порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, днем температура воздуха от +2 до -3 градусов.

В воскресенье — снег, который сменит дождь. Ночью на востоке страны столбик термометра опустится до -8 градусов, днем в Курземе воздух прогреется до +4 градусов.

На предстоящей неделе также ожидается дождь и мокрый снег, по ночам только местами будет ниже нуля градусов, днем — от +4 до +8 градусов.

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