В среду, 22 февраля, в Латвии, начиная с запада страны, усилится облачность, вырастет сила ветра, пойдет снег. Затем пойдет метель, прогнозируют синоптики.

В центральной части Латвии метель начнется во второй половине дня, на восток она придет ближе к вечеру. Ожидается, что к четвергу наметет от 3 до 7 см снежного покрова.

На юге и юго-востоке страны порывы ветра будут достигать 12-16 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -2..+3 градуса.

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