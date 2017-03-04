Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии провел самый масштабный в истории Латвии анализ данных по климатическим условиям, собрав воедино отчеты за последние 50 лет — с 1961 по 2010 годы. Помимо этого, при сотрудничестве Института метеорологии Финляндии был сделан детальный прогноз изменений климата в Латвии до 2100 года. Результаты однозначно указывают на то, что жить в Латвии станет значительно жарче.

Согласно предоставленному в виде климатического приложения отчету, средняя температура воздуха в стране будет неумолимо повышаться. Например, за 60-е годы прошлого века в Риге не было зафисировано ни одной тропической ночи (термин, которым обозначают дни, когда даже ночью температура не падает ниже +20 градусов), а до 2010 года рекордом являлось лишь 5 тропических ночей за год. Однако латвийские и финские ученые пришли к выводу, что к 2085 году в столице Латвии нормой будет 18 тропических ночей за год.

Похожая ситуация наблюдается и с показателем так называемых "летних дней", то есть дней, когда температура воздуха поднимается выше +25 градусов. Невероятно, но факт — в особо холодный 1962 год синоптики зафиксировали в Риге лишь один такой день. С 1997 года среднее число летних дней составляет порядка 40, однако к 2090 году в Риге будет более 70 дней с температурой выше +25.

Соответственно, более мягкими станут и зимы. Исторический рекорд "зимних дней" (с температурой ниже 0 градусов) — 153 за год (в 1963-м). Вплоть до 1990-х годов рижанам приходилось переносить в среднем от 100 до 150 морозных дней. В будущем же синоптики обещают радикальное уменьшение — не более 50 дней к 2090 году.

Средняя годовая температура воздуха к 2090 году будет составлять примерно +10 градусов (и, возможно, достигать 11,7). Тем, кому эта цифра кажется небольшой, следует знать, что в 2010 году она составила лишь 6,9 градуса. Исторический рекорд на данный момент — 8,6 градуса в 2008 году, а с 1961 года она трижды составляла лишь 4,9 градуса.

Те, кому интересна детальная статистика по всем крупнейшим городам Латвии, могут посмотреть ее здесь.

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