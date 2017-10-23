Утром холоднее всего было в Вангажи, Сигулде, Цесисе, Смилтене, Мадоне, Резекне и Краславе. В Риге столбик термометра опустился до отметки в -2 градуса, а в Вентспилсе было +7,6 градусов, пишет агентство LETA.
Днем ожидается преимущественно ясная погода. Будет дуть восточный ветер, на Колке его порывы могут достигать 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем от +3 до +7 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, воздух прогреется до +5..+6 градусов.
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