В понедельник утром местами, преимущество в центральных и юго-восточных районах страны стоял густой туман, видимость до 200 метров, столбик термометра в Видземе и Латгале опустился до –6 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром холоднее всего было в Вангажи, Сигулде, Цесисе, Смилтене, Мадоне, Резекне и Краславе. В Риге столбик термометра опустился до отметки в -2 градуса, а в Вентспилсе было +7,6 градусов, пишет агентство LETA.

Днем ожидается преимущественно ясная погода. Будет дуть восточный ветер, на Колке его порывы могут достигать 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем от +3 до +7 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, воздух прогреется до +5..+6 градусов.

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