В пятницу вечером и в ночь на субботу по всей Латвии ожидается снегопад, в последующие дни температура воздуха понизится, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Толщина снежного покрова после снегопада составит 3-8 см, на востоке страны может быть на несколько сантиметров больше.

Температура воздуха в субботу составит около нуля, иногда сквозь тучи будет проглядывать солнце. В ночь на воскресенье в западных и центральных районах страны столбик термометра опустится до -5…-8 градусов.

На следующей неделе в Латвии может быть до -15 градусов мороза.

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