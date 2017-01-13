Толщина снежного покрова после снегопада составит 3-8 см, на востоке страны может быть на несколько сантиметров больше.
Температура воздуха в субботу составит около нуля, иногда сквозь тучи будет проглядывать солнце. В ночь на воскресенье в западных и центральных районах страны столбик термометра опустится до -5…-8 градусов.
На следующей неделе в Латвии может быть до -15 градусов мороза.
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