До четверга в Латвии сохранится влияние антициклона, ожидается холод и мороз по ночам. Затем придет циклон, который принесет более теплую и сырую погоду.
В ночь на субботу будет дуть порывистый юго-западный ветер, температура составит +3..+7 градусов. В день Большого субботника Латвию пересечет холодный фронт, поэтому температура воздуха по сравнению с ночью значительно не повысится.
Ожидаются осадки в виде дождя, града и мокрого снега.
Как сообщалось, тепло вернется в Латвию не раньше чем через две недели.
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