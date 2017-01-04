Крупнейшие повреждения линий электропередачи зарегистрированы в Баускском районе, где скорость ветра в порывах достигает 16 метров в секунду.
Видимость из-за снегопада в центральных регионах сократилась до 500 метров, на севере Курземе - до 300 метров.
На востоке страны снегопад еще не начался.
Прошедшей ночью больше всего осадков выпало в Курземе. На южном побережье Курземе снег сменился небольшим дождем, температура воздуха там поднялась до +2 градусов, на остальной территории страны она составляет -1,-4 градуса, на северо-востоке - до -6 градусов.
В Риге сегодня утром также идет сильный снегопад, дует восточный ветер порывами 14 метров в секунду, а температура воздуха составляет -3 градуса.
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