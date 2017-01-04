В среду утром наиболее интенсивный снегопад и метель наблюдаются в центральной части Латвии и во многих регионах Курземе, кроме того, на севере Курземе метель превратилась в снежный шторм - на Колке скорость восточного ветра порывами достигает 23 метров в секунду, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Крупнейшие повреждения линий электропередачи зарегистрированы в Баускском районе, где скорость ветра в порывах достигает 16 метров в секунду.

Видимость из-за снегопада в центральных регионах сократилась до 500 метров, на севере Курземе - до 300 метров.

На востоке страны снегопад еще не начался.

Прошедшей ночью больше всего осадков выпало в Курземе. На южном побережье Курземе снег сменился небольшим дождем, температура воздуха там поднялась до +2 градусов, на остальной территории страны она составляет -1,-4 градуса, на северо-востоке - до -6 градусов.

В Риге сегодня утром также идет сильный снегопад, дует восточный ветер порывами 14 метров в секунду, а температура воздуха составляет -3 градуса.

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