В воскресенье температура воздуха в Даугавпилсе составила +20,4 градуса, и это новый температурный рекорд для 2 апреля в истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд тепла в Латвии для 2 апреля был зафиксирован в 1913 году в Риге и составил +18,5 градуса.

В 2016 году в Латвии воздух прогревался до +20 градусов 5 и 6 апреля, в 2015 году – 11 апреля, в 2014 году – 19 апреля, в 2013 году – 18 апреля, в 2012 году – 27 апреля, в 2011 году – 22 и 23 апреля, в 2010 году – 30 апреля.

На большей части территории страны в воскресенье во второй половине дня температура воздуха поднялась до +15..+19 градусов. Рекорды тепла побиты в 13 городах.

На побережье было прохладнее. В центре Риги воздух прогрелся почти до +18 градусов.

Между тем в Литве в воскресенье температура воздуха поднялась до +23 градусов.

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