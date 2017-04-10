В понедельник во второй половине дня на большей части территории Латвии воздух прогрелся до +15..+18 градусов, но усиливается ветер, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами рекорд тепла для 10 апреля уже побит, в том числе рекорд 1984 года в Рижском аэропорту, где тогда в этот день было +17 градусов.

До 14.00 самый сильный южный, юго-западный ветер в порывах был в Вентспилсе — 18 м/сек. В ближайшие часы ветер усилится, ожидается, что в Курземе его скорость в порывах превысит 20 м/сек.

С запада к территории Латвии приближается холодный атмосферный фронт, вечером местами возможен кратковременный дождь, а температура воздуха понизится.

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