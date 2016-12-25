В начале января в Латвии может похолодать, свидетельствует прогноз погоды Global Forecast System.

После рождественских выходных ненадолго похолодает и во многих районах выпадет снег, но в последний день года и 1 января снова прогнозируют потепление. А со 2 января опять похолодает и пойдет снег.

И по подсчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, после 2 января ожидается по-настоящему зимняя погода.

В новогоднюю ночь в Латвии обещают небольшой дождь, порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха составит +1...+6 градусов.

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