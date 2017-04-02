3 апреля ожидается переменная облачность. Ночью во многих местах пройдет дождь, на юго-востоке возможны ливни, днем также ожидается небольшой дождь.
Температура воздуха ночью понизится до +1…+7 градусов, днем воздух прогреется до +3…+8 градусов на побережье и до +8…+13 градусов на остальной территории страны.
В Риге в ближайшие сутки ожидается дождь и туман, а температура составит всего +3…+5 градусов.
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