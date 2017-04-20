В течение дня температура воздуха повысится до +5..+11 градусов.
В Риге завтра утром ожидается небольшой дождь, скорость юго-западного ветра составит 14 метров в секунду, температура воздуха - +2..+3 градуса. В течение дня временами выглянет солнце, а временами пройдет дождь. Воздух во второй половине дня прогреется до +11 градусов.
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