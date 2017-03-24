Во второй декаде марта средняя температура воздуха в Латвии составила +2,1 градуса, что на 2,4 градуса выше нормы, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая высокая температура (+9,4 градуса) была зафиксирована 16 марта в Даугавпилсе, самая низкая (-5,2 градуса) - 20 марта в Айнажи.

Общее количество осадков в Латвии достигло 10,1 мм, что на 14% ниже нормы второй декады (11,8 мм). Больше всего осадков выпало в Руцаве - 21,3 мм, меньше всего - в Калнциемсе - всего 2 л на кв.м. Самый сильный ветер - со скоростью в порывах 20 м/сек - был зафиксирован 17 марта в Вентспилсе.

В начале второй декады марта часть территории Латвии еще была покрыта снегом, который выпал в основном 6 и 7 марта, когда толщина снежного покрова в окрестностях Ливаны достигла 30 см.

В первой декаде марта средняя температура воздуха в Латвии составила +1,1 градуса и была на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в среднем составило 22 мм или на 2/3 выше многолетнего показателя.

По последнему прогнозу Global Forecast System, уже в среду 29 марта температура воздуха в Латвии повысится до +13 градусов, а в последний день марта - до +18 градусов. Временами ожидаются дождь и порывистый ветер.

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