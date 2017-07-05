В среду до обеда ожидается пасмурная погода, затем распогодится, но в течение дня во всех регионах страны пройдут дожди. Во второй половине недели погода начнет налаживаться, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В среду будет дуть северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем от +15 до +19 градусов.

В Риге в первой половине дня будет пасмурно, днем воздух прогреется до +18..+19 градусов.

Во второй половине недели влияние Атлантического циклона ослабнет, погода улучшится, в выходные дни будет тепло.

Хотя в четверг особых изменений не ожидается — воздух прогреется до +15..+19 градусов, но в пятницу уже — до +18..+23 градусов. Дожди будут идти по-прежнему, но их интенсивность снизится, и зона осадков сместится преимущественно на восток.

Долгосрочный прогноз по-прежнему не обещает солнечной и теплой погоды на территории Латвии. На будущей неделе, вероятнее всего, Балтию вновь накроет Атлантический циклон, который принесет похолодание и осадки.

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