Теплее всего в субботу было в Салдусе, где воздух прогрелся до +9,8 градуса. Также температурные рекорды побиты в Добеле (+9,2 градуса), Екабпилсе и Даугавпилсе было +9 градусов.
В центре Риги в субботу днем столбик термометра поднялся до отметки в +8,8 градуса, а температурный рекорд в столице был установлен в 1959 году (+9,5 градуса).
Абсолютный рекорд для 4 марта также был установлен в 1959 году, когда воздух прогрелся до +11,3 градуса.
Одновременно, холоднее всего в субботу было на Колке, в Айнажи и Руиены — всего +3 градуса.
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