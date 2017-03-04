В субботу после обеда столбик термометра в Латвии поднялся до отметки в +10 градусов, на пяти метеорологических станциях зафиксирован новый температурный рекорд для 4 марта, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Теплее всего в субботу было в Салдусе, где воздух прогрелся до +9,8 градуса. Также температурные рекорды побиты в Добеле (+9,2 градуса), Екабпилсе и Даугавпилсе было +9 градусов.

В центре Риги в субботу днем столбик термометра поднялся до отметки в +8,8 градуса, а температурный рекорд в столице был установлен в 1959 году (+9,5 градуса).

Абсолютный рекорд для 4 марта также был установлен в 1959 году, когда воздух прогрелся до +11,3 градуса.

Одновременно, холоднее всего в субботу было на Колке, в Айнажи и Руиены — всего +3 градуса.

Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.