Утром в пятницу, 31 марта, в Видземе и Латгалии идет сильный снегопад, толщина снежного покрова составила уже несколько сантиметров. При этом из-за сильного тумана видимость составляет в лучшем случае километр, а местами в Курземе - лишь 400 метров.

Помимо этого, почти на всей территории Латвии идет и небольшой дождь, очень пасмурно. Согласно прогнозам местных синоптиков, днем на северо-востоке страны воздух прогреется не выше 0 градусов. В Риге максимальная температура составит +2.

Предприятие Latvijas valsts ceļi предупреждает об очень плохих условиях на дорогах Латвии и призывает водителей быть особенно осторожными.

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