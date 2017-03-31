Помимо этого, почти на всей территории Латвии идет и небольшой дождь, очень пасмурно. Согласно прогнозам местных синоптиков, днем на северо-востоке страны воздух прогреется не выше 0 градусов. В Риге максимальная температура составит +2.
Предприятие Latvijas valsts ceļi предупреждает об очень плохих условиях на дорогах Латвии и призывает водителей быть особенно осторожными.
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