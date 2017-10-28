Больше всего осадков будет ночью в Видземе и днем в Курземе.
Ожидается в основном слабый ветер. Днем в Курземе северный, северо-западный ветер усилится, на открытом морском побережье его скорость в порывах превысит 20 м/сек.
Температура воздуха — от +3 до +8 градусов.
В Риге в воскресенье временами ожидается дождь, слабый до умеренного западный ветер, температура воздуха — от +5 до +7 градусов.
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