К вечеру вторника в восточной части Риги и окрестностях толщина снежного покрова превысила 15 сантиметров, свидетельствуют сообщения жителей и данные метеорадара.

Обильный снегопад был на Югле, Тейке и других местах Видземского предместья, а также Зиемельского района столицы.

Сильный снегопад также наблюдается в Цаникавском, Адажском, Стопиньском и Ропажском краях.

Меньше всего снега на данный час в западной части Риги — в Пардаугаве. В центре города глубина снежного покрова — около десяти сантиметров.

Вечером во вторник сильный снегопад продолжится местами на юго-западе Видземе, к востоку от Риги. Снеговые облака движутся со стороны Рижского залива.

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