Обильный снегопад был на Югле, Тейке и других местах Видземского предместья, а также Зиемельского района столицы.
Сильный снегопад также наблюдается в Цаникавском, Адажском, Стопиньском и Ропажском краях.
Меньше всего снега на данный час в западной части Риги — в Пардаугаве. В центре города глубина снежного покрова — около десяти сантиметров.
Вечером во вторник сильный снегопад продолжится местами на юго-западе Видземе, к востоку от Риги. Снеговые облака движутся со стороны Рижского залива.
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