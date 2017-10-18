Во второй половине недели погоду в Латвии будет диктовать антициклон, поэтому ожидаются заморозки, прогнозирует Global Forecast System.

Уже в ночь на четверг на большей части страны столбик термометра опустится ниже +5 градусов, а местами — ниже 0 градусов. Затем станет еще прохладнее, в восточных районах Латвии по ночам и в утренние часы будет до -5 градусов.

Но днем пока будет относительно тепло, воздух будет прогреваться до +10 градусов.

Вероятен туман, который местами может стоять довольно долго. Существенные осадки маловероятны.

Вероятность обледенения на дорогах и снегопада пока невелика, но водителям следует учитывать погодные условия.

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