Во второй половине этой недели и на следующей неделе в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, с редкими осадками в виде дождя или снега, прогнозирует Global Forecast System.

В четверг, 23 марта, будет малооблачно, температура воздуха в южной части страны повысится до +11 градусов. В пятницу тоже будет преимущественно малооблачно и сухо, но из-за умеренного северо-западного ветра немного похолодает.

Согласно нынешнему прогнозу, в субботу во многих местах пройдут кратковременные осадки, в воскресенье осадки прогнозируются только в Латгале. Ночью возможны заморозки, днем воздух прогреется до +4..+9 градусов.

На следующей неделе ожидается поступление в Латвию более прохладного воздуха из Арктики, местами возможен кратковременный снегопад, но в начале недели температура воздуха может повыситься до +13 градусов.

Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.