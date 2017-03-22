В четверг, 23 марта, будет малооблачно, температура воздуха в южной части страны повысится до +11 градусов. В пятницу тоже будет преимущественно малооблачно и сухо, но из-за умеренного северо-западного ветра немного похолодает.
Согласно нынешнему прогнозу, в субботу во многих местах пройдут кратковременные осадки, в воскресенье осадки прогнозируются только в Латгале. Ночью возможны заморозки, днем воздух прогреется до +4..+9 градусов.
На следующей неделе ожидается поступление в Латвию более прохладного воздуха из Арктики, местами возможен кратковременный снегопад, но в начале недели температура воздуха может повыситься до +13 градусов.
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