Подобные грубые нарушения ПДД нередко происходят на латвийских дорогах, но это не значит, что на это надо закрывать глаза и считать их "новой нормой". Вот и очевидца Мартиньша до глубины души возмутил стиль езды некоего водителя Audi A6.

"На светофоре в Аматниеках, "умник" не стоял в пробке со всеми, а всех обогнал по левой полосе, предназначенной для поворота налево. Налево он поворачивать не стал, а с черным дымом из-под колес уехал прямо", — пишет очевидец.

"Так или иначе, на следующем светофоре оказались за ним. Возникло предчувствие, что трюк будет повторен, поскольку впереди опять образовалась мини-пробка. Включил камеру на телефоне и — смотри-ка! — водитель Audi A6 действительно решил всех обогнать по левой полосе, которая предназначена только для поворота налево!", — продолжает автор видео.

"И снова с черным дымом из-под колес и создавая опасную ситуацию он уехал первым со светофора, пока те, кто ехал навстречу с целью повернуть налево не слишком приблизились к светофору", — заключает очевидец.

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