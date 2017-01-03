На данный момент в Латвии не зарегистрирован ни один Bentley Azure. Эта модель выпускалась с 1995 по 2003 год. Всего было произведено 1403 таких машин.

Поддержанный Bentley Azure первого поколения стоит от 69 до 129 тысяч евро, свидетельствует информация портала Mobile.de. До 100 км/ч эта "лошадка" разгоняется за 6,5 секунд, развивая максимальную скорость 241 км/ч.

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