В четверг вечером, 27 июля, читатель портала delfi.lv Роналдс стал очевидцем опасного задержания - на улице Улманя гатве по направлению в Юрмалу нетрафарированная полицейская Škoda остановила мотоциклиста на самой быстрой, третьей, полосе.

"Мы наблюдаем классическое проявление идиотизма со стороны полиции - остановить транспортное средство на третьей полосе! Съедьте на обочину, чтобы не создавать угрозу для остальных участников дорожного движения! Все закончится тем, что кто-то сзади въедет в патрульную машину и еще убьет этого мотоциклиста, который стоит впереди", - комментирует увиденное Роналдс, который сам является мотоциклистом.

Как заметил другой очевидец, проезжавший мимо, на самом деле мотоциклиста остановили не на третьей полосе, а на траве. "Я ехал в Ригу в жил время и видел ситуацию" - отметил он.

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