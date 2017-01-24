ЧП у школы: машина врезалась в дерево и перевернулась (дополнено)

В Государственной полиции сообщили, что ДТП произошло на перекрестке улиц Земгалес и Зейферта. Вызов на место происшествия поступил в 10.39. На место выехали спасатели, скорая и экипаж полиции.
В дерево врезался и перевернулся автомобиль Mitsubishi Colt. На месте находился один из пассажиров. Мужчина 1978 г.р. был пьян. Водитель с места происшествия сбежал.
Движение на данном участке дороги пришлось временно блокировать. Спасатели помогли перевернуть машину. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Foto: DELFI Репортер
Foto: DELFI Репортер
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