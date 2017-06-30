Движение в Риге на улице Аусекля восстановлено

DELFI Репортер |





Foto: Aculiecinieka foto В пятницу, 30 июня, на улице Аусекля (участок от улицы Ханзас до Площади Вашингтона) в 14.40 было перекрыто движение из-за упавшего дерева. С 18.00 движение полностью восстановлено.

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