На Таллинском шоссе в Саулкрасты у поворота на Бирини во вторник утром произошла авария. Судя по фотографиям очевидцев, с дороги слетел автовоз, груженый машинами.

Также очевидцы сообщают, что на месте аварии ограничено движение. Между тем в Государственной полиции сообщили, что вызов на место происшествия получен не был.

По информации Госполиции, во второник с 6.00 до 9.30 в Риге и Рижском регионе зарегистрировано 19 аварий. Четыре из них - с пострадавшими.

Из-за снегопада сильно осложнено движения транспорта по многим улицам Риги, а просто осложнено - на многих дорогах Латвии. На заснеженных и обледеневших дорогах работают 176 единиц техники, которые убирают снег и обрабатывают реагентами дорожное покрытие.

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